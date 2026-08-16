Bursaspor Başkanı'ndan Taraftara Teşekkür - Son Dakika
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Bursaspor Başkanı'ndan Taraftara Teşekkür

Bursaspor Başkanı\'ndan Taraftara Teşekkür
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Başkan Enes Çelik, Iğdır FK galibiyetini kutladı ve küfürsüz destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Iğdır FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada takımın oyun gücünün zamanla artacağını belirterek, 90 dakika boyunca küfürsüz destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahalarında 1-0 kazandıkları Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşmasının ardından resmi sosyal medya hesapları üzerinden camiaya seslendi.

Kazanılan 3 puanın önemine dikkat çeken ve teknik heyet ile futbolcuları kutlayan Başkan Çelik, yeşil-beyazlı taraftarların sergilediği centilmen duruşa da özel bir parantez açtı.

"Oyun gücümüzün artacağından şüpheniz olmasın"

Başkan Enes Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Bursasporlular, öncelikle aldığımız galibiyet hayırlı olsun. Üç puan gerçekten çok önemli. Bu vesileyle hocamızı, teknik heyetini ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Zaman içinde takımımızın uyumunun ve oyun gücünün daha da artacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bir tebriği de sahada oynamaya çalışan, ellerinden gelen mücadele anlamında her şeyi yapan Alagöz Iğdır Futbol Kulübü'ne yapmak istiyorum."

"Küfürsüz tribün 3 puan kadar değerliydi"

Tribünlerdeki küfürsüz ortama vurgu yapan Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün benim için üç puan kadar önemli olan bir şey daha vardı: Küfürsüz, sonuna kadar takımını destekleyen, stada gelen kadın ve çocuklara karşı mahcup olmadığımız büyük Bursaspor taraftarı vardı. Tekrardan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum"

Kaynak: İHA

Bursaspor, Futbol, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor Başkanı'ndan Taraftara Teşekkür - Son Dakika

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