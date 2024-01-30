Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Başkanımız Sinan Bür, Yönetim Kurulu ÜyelerimizSinan Oral, Erkan Öncel, Alper Özyüksel, Adem Bostan, Erdinç Doğan, Orhan Efe, Cemal Vardar veGökhan Güleç, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin sonunda Başkanımız Sinan Bür, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'a isminin yazılı olduğu formamızı hediye etti." - BURSA
Son Dakika › Spor › Bursaspor Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bursa Valisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika