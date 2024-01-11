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Bursaspor Başkanlık Seçimi İçin Yönetim Listeleri Belli Oldu - Son Dakika
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Bursaspor Başkanlık Seçimi İçin Yönetim Listeleri Belli Oldu

Bursaspor'da 13-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık seçimine katılacak olan Sinan Bür ve Raşit Barışıcı'nın yönetim listeleri Divan Başkanlık Kurulu'na sunuldu. Sinan Bür'ün asil listesinde 8 asil ve 8 yedek isim yer alırken, Raşit Barışıcı'nın listesinde de aynı sayıda isim bulunuyor.

Bursaspor Başkanlık Seçimi İçin Yönetim Listeleri Belli Oldu
11.01.2024 - 10:20,
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Bursaspor'da 13-20 Ocak'ta gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık seçimine katılacak olan Sinan Bür ve Raşit Barışıcı'nın yönetim listeleri belli oldu.

Bursaspor'un 13-20 Ocak'ta yapılacak olan Olağanüstü Kongresi'nde başkan adaylığını açıklayan Sinan Bür ve Raşit Barışıcı, yönetim listelerini Divan Başkanlık Kurulu'na sundu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen sunumda, başkan adayları haricinde 8 asil, 8 yedek isimler belli oldu. Buna göre Sinan Bür'ün asil listesinde; Ünal Yanar, Sinan Oral, Erkan Öncel, Ercan Bayraktar, Adem Bostan, Erdinç Doğan, İsmail Ertekin, Alper Özyüksel, yedek listede ise; Mehmet Recai Özdemir, Cemal Vardar, Beyhan Çalışkan, Gökhan Güleç, Salih Fındıkkaya, Eren Şengüzel, Şaban Doğan isimleri yer aldı. Bir diğer başkan adayı Raşit Barışıcı'nın asil listesinde; Ferruh Aslanoba, Tevfik Kumru, Sezayi Çelik, Ayhan Özbek, Cevdet Yıldız, Mahmut Sinan Pala, Ayberk Uysal, Yasemin Göcen, yedek listede de; Ekrem Aktoptan, Cevdet Atacan Solmaz, Mehmet Çakman, Ozan Özkan, Müjdat Güney, Mustafa Geç, Mehmet Erdinç, Hasan Hüseyin Demir isimleri bulunuyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

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