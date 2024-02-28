Bursaspor, Bucaspor 1928 maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bursaspor, Bucaspor 1928 maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Bursaspor, Bucaspor 1928 maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig'in 28. haftasında Bucaspor 1928'i konuk edecek olan Bursaspor, bugün yapılan idmanda taktik çalıştı. Teknik direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas pres oyunları ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

28.02.2024 16:02  Güncelleme: 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig'in 28. haftasında Bucaspor 1928'i konuk edecek olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken bugün yapılan idmanda taktik çalıştı.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaşacağı Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarına bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursaspor, Bucaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor, Bucaspor 1928 maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 17:36:06. #1.11#
SON DAKİKA: Bursaspor, Bucaspor 1928 maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement