Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor

26.02.2022 14:49
Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Boluspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Boluspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı futbolcular, kuvvet çalıştı.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Kondisyon Salonu'nda yaptığı ilk antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlılar salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor

YORUMLAR
500
Bursaspor'da Acolatse sevinci yaşanıyor Bursaspor'da Acolatse sevinci yaşanıyor Bursaspor dayanıklılık çalıştı Bursaspor dayanıklılık çalıştı

İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Spor Toto, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
14:38 Kazakistan Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi için yaptığı çağrıyı reddetti
14:31 Canlı yayında cinayet itirafı: Oğlumu babası öldürdü, ailecek karar alıp suçu M.A.'ya yıktık
14:28 Rusya, Ukrayna saldırısı için 'istila' yazan medya kuruluşlarını uyardı! Soruşturma başlatıldı
14:16 Antalya'da mahsur kaldılar! Ukrayna 2. ligi futbolcuları: Yürüyerek de olsa ülkemize gitmek istiyoruz!
14:14 Ruslar çıkınca Hersonlu çocukların ilk yaptığı Rus bayraklarını indirmek oldu
14:13 Bir gerilim de Manş Denizi'nde: Fransa, Rus gemisine el koydu, gerekçe ticari yaptırımlar!
14:11 Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin!
14:03 Bir kadın hayranının tacizine uğrayan Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki sözleri: Bir kadınla aşk yaşamak isterim!
14:01 Donetsk'te misket bombası mı kullanıldı? İddiayı İnsan Hakları İzleme Örgütü duyurdu
13:45 Zelenski'den peş peşe açıklamalar: Kiev kontrolümüz altında, düşmanın planlarını bozduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 14:55:24. #1.12#
SON DAKİKA: Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement