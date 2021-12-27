Bursaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Perşembe akşamı karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10dakika sürdü. Koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Sakatlığı bulunan Mehmet Erdem Uğurlu antrenmanın ısınma bölümünde takımla birlikte çalışırken, Ramazan Keskin ve Furkan Emre Ünver ise takımdan ayrı çalıştı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA