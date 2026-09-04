Bursaspor'da Iheanacho 5 maçta 6 gol 2 asistle takımını sırtlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursaspor'da Iheanacho 5 maçta 6 gol 2 asistle takımını sırtlıyor

Bursaspor\'da Iheanacho 5 maçta 6 gol 2 asistle takımını sırtlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor'un Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho, Trendyol 1. Lig'de forma giydiği 5 maçta 6 gol ve 2 asist kaydetti. Iheanacho, İstanbulspor'a 2 gol atarak galibiyette başrol oynadı ve takımının Süper Lig hedefindeki en kritik ismi oldu.

Bursaspor'un 29 yaşındaki Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho, Trendyol 1. Lig'de sergilediği performansla takımının en önemli golcüsü oldu. Iheanacho, ligde forma giydiği 5 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

Trendyol 1. Lig'de sezona etkili bir başlangıç yapan Bursaspor'da Kelechi Iheanacho, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Sezon başından bu yana forma giydiği her maçta skor katkısı sağlayan Nijeryalı futbolcu, son olarak İstanbulspor karşısında attığı 2 golle takımının galibiyetinde başrol oynadı.

5 maçta 6 gol ve 2 asist

Ligde geride kalan 5 haftanın tamamında skor tabelasını değiştirmeyi başaran Iheanacho, forma giydiği 5 karşılaşmada 6 gol atıp 2 asist yaptı. Nijeryalı forvet, böylece toplam 8 gole doğrudan katkı sağlayarak Bursaspor'un hücumdaki en etkili ismi oldu.

Form grafiğini her geçen hafta yükselten Iheanacho, takım arkadaşlarıyla yakaladığı uyumun yanı sıra taraftarlarla kurduğu güçlü bağla da dikkat çekiyor. Nijeryalı futbolcu, Bursaspor'un Süper Lig hedefinde önemli bir rol üstleniyor.

Kaynak: İHA

İstanbulspor, Bursaspor, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'da Iheanacho 5 maçta 6 gol 2 asistle takımını sırtlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın sofrasına gidecekti Kilolarcası son anda yakalandı Vatandaşın sofrasına gidecekti! Kilolarcası son anda yakalandı
Casperlar’ın bir de “çocuk yapılanması“ varmış 51 çocuğa daha açıldı: İddialar inanılmaz Casperlar'ın bir de "çocuk yapılanması" varmış! 51 çocuğa daha açıldı: İddialar inanılmaz
4 milyon AÖF öğrencisine üniversiteye dönme fırsatı 4 milyon AÖF öğrencisine üniversiteye dönme fırsatı
Fenerbahçe’de 45,5 milyon euro buhar oldu Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu
Kendisine ulaşılamayınca ekipler evine gitti Acı manzarayla karşılaştılar Kendisine ulaşılamayınca ekipler evine gitti! Acı manzarayla karşılaştılar
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

12:30
Cemil Tugay, kendisine “Hımbıl“ diyen ismi kapıda karşıladı kulisler hareketlendi
Cemil Tugay, kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi
12:21
Fenerbahçe’den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası
Fenerbahçe'den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası
11:14
31 avukat için gözaltı kararı Hukuk bürolarında arama başlatıldı
31 avukat için gözaltı kararı! Hukuk bürolarında arama başlatıldı
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:50
Gülşah’ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Gülşah'ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
10:25
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 12:46:20. #7.12#
SON DAKİKA: Bursaspor'da Iheanacho 5 maçta 6 gol 2 asistle takımını sırtlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement