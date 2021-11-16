Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın bugün gerçekleşen idmanında çift kale maç yapıldı. TFF 1. Lig'in 13. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Bursaspor bugün yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Özcan Bizati nezaretindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

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