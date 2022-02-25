Bursaspor dayanıklılık çalıştı - Son Dakika
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Bursaspor dayanıklılık çalıştı

25.02.2022 12:31
Bursaspor dayanıklılık çalıştı

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlılarına devam etti.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlılarına devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, Teknik Direktör Tamer Tuna gözetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde dayanıklılık koşuları yaptı.

Bursaspor, bu akşam gerçekleştireceği idmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor dayanıklılık çalıştı
Bursaspor dayanıklılık çalıştı
Bursaspor dayanıklılık çalıştı
Bursaspor dayanıklılık çalıştı
Bursaspor dayanıklılık çalıştı

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İbrahim Yazıcı, Spor Toto, Bursaspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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