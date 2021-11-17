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Bursaspor genç kalecisi Canberk Yurdakul'un sözleşmesini 3 yıl uzattı - Son Dakika

Bursaspor genç kalecisi Canberk Yurdakul'un sözleşmesini 3 yıl uzattı

17.11.2021 20:17
Bursaspor genç kalecisi Canberk Yurdakul'un sözleşmesini 3 yıl uzattı

Bursaspor Kulübü, 20 yaşındaki kalecisi Canberk Yurdakul'un sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, 20 yaşındaki kalecisi Canberk Yurdakul'un sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, genç kalecisi Canberk Yurdakul'un sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Yeşil-beyazlı kulüp, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek profesyonel futbolcumuz Canberk Yurdakul ile üç yıllık anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuz Canberk Yurdakul'a hayırlı olmasını dileriz." - BURSA

Bursaspor genç kalecisi Canberk Yurdakul'un sözleşmesini 3 yıl uzattı
Bursaspor genç kalecisi Canberk Yurdakul'un sözleşmesini 3 yıl uzattı

Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor genç kalecisi Canberk Yurdakul'un sözleşmesini 3 yıl uzattı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bursaspor genç kalecisi Canberk Yurdakul'un sözleşmesini 3 yıl uzattı - Son Dakika
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