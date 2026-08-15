Bursaspor, Iğdır FK'yı 1-0 Yendi
Trendyol 1. Lig'de Bursaspor, sahasında Iğdır FK'yi 1-0 mağlup etti. Gol, Iheanacho'dan geldi.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'yı 1-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı
Hakemler: Ozan Ergün, Burak Sami Sad, Enes Berk Güçlü
Bursaspor: Anıl Atağ, Eren Tunalı, Ertuğrul Ersoy, Taha Altıkardeş, Abdullah Tazgel, Sedat Cengiz (Yiğit Fidan dk. 82), Barış Dalkıran, Burak Altıparmak, Ahmet İlhan Özek (Mustafa Genç dk. 75), İlhan Depe (Mücahit Can Akçay dk. 88), Çağatay Yılmaz (Hamza Gür dk. 75)
Yedekler: Zekeriya Topayan, Furkan Emre İşık, Hamza Baran Arikan, Kerem Dede, Recep Aydın, Berat Altındiş
Teknik Direktör: Mustafa Er
Iğdır FK: Alp Arda, Burak Bekaroğlu, Caner Cavlan, Hasan Hatipoğlu, Alim Öztürk, Eyüp Akcan (Mert Çölgeçen dk. 64), Valentin Eysseric, Dean Liço (Adrien Regattin dk. 58), Halil İbrahim Sönmez (Guillaume Hoarau dk. 70), Kevin Appin, Gianni Bruno
Yedekler: Furkan Köse, Yeldar Cengiz, Mesut Özdemir, Alperen Selvi, Serkan Asan, Mehmet Tayfun Dingil
Teknik Direktör: Kenan Koçak
Gol: Iheanacho (dk. 16) (Bursaspor)
Kırmızı kart: Alperen Selvi (dk. 73) (Iğdır FK)
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