Bursaspor, Kocaelispor maçının taktiğini çalıştı - Son Dakika
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Bursaspor, Kocaelispor maçının taktiğini çalıştı

07.04.2022 19:22
Bursaspor, Kocaelispor maçının taktiğini çalıştı

Bursaspor yağmur altında taktik çalışma gerçekleştirdi.

Bursaspor yağmur altında taktik çalışma gerçekleştirdi. Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı takımın antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor, Kocaelispor maçının taktiğini çalıştı
Bursaspor, Kocaelispor maçının taktiğini çalıştı
Bursaspor, Kocaelispor maçının taktiğini çalıştı
Bursaspor, Kocaelispor maçının taktiğini çalıştı

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Bursaspor Kocaelispor maçı biletleri satışa çıktı Bursaspor Kocaelispor maçı biletleri satışa çıktı

İbrahim Yazıcı, Mesut Şen, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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