Bursaspor'da loca satışları başladı - Son Dakika
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Bursaspor'da loca satışları başladı

08.08.2022 17:27
Bursaspor'da loca satışları başladı

Bursaspor Kulübü, loca satışlarının başladığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, loca satışlarının başladığını açıkladı. Timsah Park'taki 10 kişilik locanın fiyatı 100 bin TL olarak belirlendi.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Timsah Park Stadı'ndaki localarımız satışa çıktı. Yeni sezona yeni düzenlemeler ile hazır olan stadyumumuzda; otopark hizmeti, otoparktan locaya özel ulaşım hizmeti bulunmaktadır. Bu sezon benzersiz bir konfor ve maç deneyimi sizleri bekliyor" ifadelerine yer verildi.

2022-2023 sezonu loca fiyatları ise şu şekilde belirlendi: "10 Kişilik: 100.000 TL, 15 Kişilik: 150.000 TL, 20 Kişilik: 200.000 TL"

Fiyatlara KDV'nin dahil olmadığı belirtilirken, satışlar için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri ile iletişime geçilmesi gerektiği dile getirildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursaspor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor'da loca satışları başladı - Son Dakika
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