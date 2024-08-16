Bursaspor Kulübü \'Yanındayım\' Kampanyasıyla 301 Milyon TL Bağış Topladı

Spor

2009-2010 sezonunun Süper Lig şampiyonu, şimdilerde ise TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor Kulübü'nün yeniden ayağa kalkması için gerçekleştirilen 'Yanındayım' kampanyasına 301 milyon 493 bin TL bağış yapıldı.

Bursaspor Kulübü, 'Yanındayım' kampanyası için toplanan son rakamı açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüp, kampanyaya yapılan bağışların 301 milyon 493 bin TL'ye ulaştığını kamuoyu ile paylaştı. 2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonu olan ancak sonrasında kötü yönetimlerin başa geçmesi ve beraberinde gelen maddi zorluklar sebebiyle TFF 3. Lig'e kadar düşen Bursaspor, yeniden ayağa kalkması için Türkiye'de eşine zor rastlanır bir kampanyaya imza atıyor. Bursaspor Kulübü'nün bu kampanyası tüm hızıyla da devam ediyor. - BURSA