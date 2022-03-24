Bursaspor sahada kuvvet çalıştı - Son Dakika
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Bursaspor sahada kuvvet çalıştı

24.03.2022 12:56
Bursaspor sahada kuvvet çalıştı

Bursaspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Bursaspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yeşil-beyazlı takım bugünkü çalışmada kuvvet yüklemesi yaptı.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Yeşil-beyazlı takım sahada kuvvet çalışmaları yaptı.

Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor sahada kuvvet çalıştı
Bursaspor sahada kuvvet çalıştı
Bursaspor sahada kuvvet çalıştı
Bursaspor sahada kuvvet çalıştı
Bursaspor sahada kuvvet çalıştı

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Mustafa Er: 'Ofosu artık aramızda olmayacak' Mustafa Er: 'Ofosu artık aramızda olmayacak' Bursaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı Bursaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı

KEÇİÖRENGÜCÜ, Bursaspor, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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