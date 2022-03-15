Bursaspor son 12 maçta 1 galibiyet aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursaspor son 12 maçta 1 galibiyet aldı

15.03.2022 15:50
Bursaspor son 12 maçta 1 galibiyet aldı

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 12 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 12 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Yeşil-beyazlı takım bu süreçte tam 28 puan kaybetti.

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon hayal kırıklığı oluşturan Bursaspor'da işler iyi gitmiyor. Yeşil-beyazlı ekip, oynadığı son 12 müsabakada sadece 1 galibiyet elde ederken, 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. 6 maçtan puan çıkartamayan Timsah, bu süre zarfında hanesine 8 puan yazdırırken, tam 28 puan kaybetti.

Ligde 25 puanı bulunan Bursaspor, 18. sırada yer alıyor. Bursaspor'un ateş hattının üzerindeki takım olan Menemenspor'la arasındaki puan farkı ise 7. - BURSA

YORUMLAR
500
Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları sürüyor Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları sürüyor Bursaspor pas pres çalıştı Bursaspor pas pres çalıştı

Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor son 12 maçta 1 galibiyet aldı - Son Dakika


Son Dakika
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
15:08 Son hali görenleri şaşırttı! Alex'in veliahtı Gökay yaptığı paylaşımla trendlere girdi
15:07 Kızının kripto parayla ilgilendiğini sanıyordu, gerçek işini internette tesadüfen gezinirken öğrendi
14:57 ABD'de evsizleri hedef alan seri katil nihayet yakalandı: 9 günde 5 evsizi öldürdü
14:57 Destan'da bu akşam neler olacak? Temur'u bekleyen büyük sürpriz ne?
14:50 Hani bitmişti! Koronanın dünyaya yayıldığı Çin'de yeniden korona karantinası başladı: 30 milyon kişi etkilendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 15:56:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bursaspor son 12 maçta 1 galibiyet aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement