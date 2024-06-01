Bursaspor Taraftarları Atatürk Stadı'nda Bir Araya Geldi

Spor

20 bine yakın Bursaspor taraftarı bu akşam tarihi Atatürk Stadı'nın olduğu bölgede bir araya geldi. TFF 3. Lig'e düşen yeşil-beyaz sevdalıları, yeniden doğuşun adeta ateşini yaktı.

Başkan Enes Çelik'in göreve başlamasının ardından 'Yanındayım' kampanyasıyla birlikte birlik beraberliğini tekrar hatırlayan yeşil-beyazlı camia, bu akşam bir araya geldi. Bursaspor Kulübü'nün 61. kuruluş yıldönümünde taraftarlar her şeyin başladığı nokta olan Atatürk Stadyumu Miras Alanı'nda buluştu. Binlerce meşalenin yandığı organizasyonda tam 1963 adet de hava fişek atıldı. Gecenin gündüze çevrildiği görülürken, Bursaspor taraftarı muhteşem tezahüratlarla da yeri göğü inletti. 20 bine yakın Bursaspor taraftarı adeta gelecekteki güzel günlerin ateşini bugünkü organizasyonla birlikte yaktı ve bugünü milat kabul etti. - BURSA