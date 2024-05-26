Bursaspor Taraftarları Galatasaraylılara Sloganlarla Saldırdı - Son Dakika
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Bursaspor Taraftarları Galatasaraylılara Sloganlarla Saldırdı

Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için sokağa çıkan taraftarlar, Bursaspor taraftarlarının saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

26.05.2024 23:38
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Bursaspor taraftarları, şampiyonluğunu kutlamak için sokağa çıkan Galatasaraylı taraftarların üstüne yürüyerek slogan attı.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kutlama yapmak için caddelere akın etti. Ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarla şehir turu atan sarı-kırmızılılar, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde Bursaspor taraftarları ile karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar, Galatasaraylı taraftarların üzerine yürüyerek slogan attı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor Taraftarları Galatasaraylılara Sloganlarla Saldırdı - Son Dakika

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