Bursaspor, Turgutlu'yu Geçerek 4. Tura Yükseldi - Son Dakika
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Bursaspor, Turgutlu'yu Geçerek 4. Tura Yükseldi

Bursaspor, Turgutlu\'yu Geçerek 4. Tura Yükseldi

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 Eylül Turgutlu 1984'ü 3-1 yenerek 4. tura kalmayı başardı.

01.11.2024 00:17
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursaspor, konuk ettiği 7 Eylül Turgutlu 1984'ü 3-1 yenerek, 4. tura yükseldi.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşılaşmanın ilk yarısını daha iyi oynayan Bursaspor, 33. dakikada Mücahit Can Aksoy'un gölüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya da etkili başlayan yeşil-beyazlılar, 53. dakikada Sedat Cengiz'in penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. 7 Eylül Turgutlu 1984, 64. dakikada Yunus Emre Atsız ile skoru 2-1'e getirdi.

Bursaspor, 90+5'de Bora Yılmaz'ın golüyle tekrar farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak, adını 4. tura yükseldi.

Karşılaşmayı binlerce yeşil-beyazlı taraftar izledi.

Kaynak: AA

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