TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. haftasında yarın Afyonspor'la karşılaşacak olan Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu. Sabah saatlerinde Afyon'a hareket eden yeşil-beyazlı kafilede 22 futbolcu yer alıyor. Bursaspor'un yarın forma şansı bekleyecek isimler şu şekilde:

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Bursaspor'un Afyonspor maçı kadrosunda 22 isim var - Son Dakika

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