Bursaspor'un Afyonspor maçı kadrosunda 22 isim var - Son Dakika
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Bursaspor'un Afyonspor maçı kadrosunda 22 isim var

04.09.2022 14:25
Bursaspor'un Afyonspor maçı kadrosunda 22 isim var

Bursaspor'un yarın akşam saat 20.00'de oynayacağı Afyonspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Bursaspor'un yarın akşam saat 20.00'de oynayacağı Afyonspor maçının kamp kadrosu belli oldu. Listede 22 futbolcu yer alıyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. haftasında yarın Afyonspor'la karşılaşacak olan Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu. Sabah saatlerinde Afyon'a hareket eden yeşil-beyazlı kafilede 22 futbolcu yer alıyor. Bursaspor'un yarın forma şansı bekleyecek isimler şu şekilde:

"Canberk Yurdakul, Deniz Aydın, Talha Yakın, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Kerem Kök, Eren Tunalı, Emir Kayacık, Abdullah Tazgel, Hamza Baran Arıkan, Ozan İsmail Koç, Eren Karaman, Bilal Güney, Kubilay Sönmez, Deniz Dirk Knibbe, Tuğhan Yıldız, Mustafa Genç, Hasan Ayaroğlu, Enver Cenk Şahin, Seçkin Batuhan Fırıncı, Eren Güler ve Berat Altındiş." - BURSA

YORUMLAR
500
Bursaspor kafilesi Afyon'a hareket etti Bursaspor kafilesi Afyon'a hareket etti Ayvalıkgücü çok mutlu Ayvalıkgücü çok mutlu
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'un Afyonspor maçı kadrosunda 22 isim var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor'un Afyonspor maçı kadrosunda 22 isim var - Son Dakika
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