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Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna imzayı attı - Son Dakika

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna imzayı attı

23.12.2021 17:20
Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna imzayı attı

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna, yeşil-beyazlı takımla resmi sözleşmeye imza attı.

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna, yeşil-beyazlı takımla resmi sözleşmeye imza attı. Tuna, "Bursaspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Hep çalışacağız ve mücadele edeceğiz" dedi.

Bursaspor kulübü, yeni teknik direktörü Tamer Tuna için imza töreni düzenledi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki imza törenine Başkan Hayrettin Gülgüler de katıldı. Gülgüler, "Hocamızın Bursaspor'la sözleşme imzalaması için 2 gündür yoğun bir temas halindeyiz. İlk temasımızı Erzurumspor maçından sonra yaptık. Ama gün bugünmüş. Hocamızın çok güzel ekibi de var. Tamer Hocama Bursaspor'a hoş geldin diyorum" ifadelerini kullandı.

"Bursaspor'da olmaktan çok mutluyum"

Tamer Tuna ise, "Bursaspor'un nerede olması gerektiğini düşünürken, hep olumlu konuları düşünüyoruz. Hiçbir zaman maddi sebepler olmadı. Bursaspor'a inanmak ve oyunculara inanmak, buraya geliş sürecinde çok önemliydi. Hem kendi kariyerim hem de Bursaspor'un gelecek planları ile ilgili önemli kararlar aldık. Benim bu anlaşmayı yapma nedenim, kendi kariyerim adına da çok düşündüm. Süper Lig'de uzun yıllar tecrübe edindim. Ama önemli olan her zaman Bursaspor. Bazen kariyerin ve kendi seçimlerinizin çok uç noktalarda olduğu düşünülse de ben Bursaspor'daki hedeflerin ve anlayışın çok farkı olduğunu düşünüyorum. Bursaspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Hep çalışacağız ve mücadeleyi asla bırakmayacağız. Bu dönemde herkese ihtiyacımız var. Hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.

"Bursaspor'un en güçlü altyapısına sahip olduğunu biliyoruz"

"Bursaspor'un ne kadar büyük olduğunu herkes biliyor" diyen Tamer Tuna, "Mevcut durumu analiz ettiğimizde bir olumsuzluk var. Bundan sonraki bütün planlamalar çok önemli. Tüm hedeflerim ortak noktada birleşip kısa vadede başarı sağlamamız. Bursaspor'un Süper Lig'de olması çok önemli. Kulübün ne kadar büyük olduğunu herkes biliyor. İlk hedefimiz Play-Off. Süper Lig yarışından kopmamalıyız. Tüm basamakları tek tek atmalıyız. Bursaspor'un en güçlü altyapısına sahip olduğunu biliyoruz. Altyapıdan çıkan çok yetenekli oyuncular var. O oyuncuların kendi iç yapısında da değerlendirmesi gerekiyor" dedi.

"Bursaspor'un bulunduğu yere bakmadım"

Transfer planlamaları da olduğunu vurgulayan Tamer Tuna, geliş süreci ile ilgili şunları dile getirdi:

"Bursaspor'la daha önce görüşmelerimde maddi bir değişim yaşanmadı. Para görüşmemiz hiç olmadı. İlk anlaşmamızda da paradan dolayı gelmedi dendi. Kesinlikle öyle bir durum yok. O günden bugüne gelinen boyut, ben Süper Lig'de devam etmek istedim. Aldığım teklifler de o yöndeydi. Proje teklifleri de aldım. TFF 1. Lig'deki durumun farkına varmam gerekirdi. Maçları izliyor ve oyuncuları takip ediyordum. İstanbul'da görüşme yapmıştım. Son görüşme ise Bursa'da oldu. Anlaşırken inanmak gerekiyor. Bursaspor'la ilgili devamlılığa güvenmek istedim. Hedefler ve kendi inancım ile ilgiliydi bu süreç. Kafamdaki soru işaretleri kalkınca da anlaşma sağlandı. Kulüpteki devamlıkla ilgili düşüncem netleşti. Ben Bursaspor'a inanan bir teknik direktörüm. Bursaspor'un bulunduğu yere bakmadım. Mevcut durumu üste götürecek inanca sahip olduğum için bu imzayı attım."

"En önemli adım, ilk adımdır"

Kısa ve uzun vadedeki planlarını anlatan Tamer Tuna, "Bu sezon veya gelecek sezon Bursaspor'un Süper Lig'de olması gerekiyor. Kısa vadede Bursaspor'un bir an önce puan aralığını kapatması gerekiyor. Puan durumunda geride kaldığımız için puan hesabı yapmadan ilerlememiz gerekiyor. Hiçbir şekilde kaybetmeyen bir Bursaspor olmasını istiyoruz. Kriz dönemlerini iyi yönetmek gerekiyor. Sosyal medyam yok. İşe yoğunlaşma adına bunu yapmıştım. İlk işimiz oyuncularımızı kötü durumlarda soyutlamamız gerekiyor. Play-Off için 8 puanlık vardı kapatmak istiyoruz. Menemenspor ve Adanaspor maçları ile birlikte yapacağımız transferlerle puan farkının çok olmadığını düşünüyorum. En önemli adım, ilk adımdır. Kendimize güveniyoruz. Güvenin sarsıldığı bir dönemde biz futbolcularımıza bu güveni tekrar aşılayacağız" şeklinde konuştu. - BURSA

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna imzayı attı
Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna imzayı attı
Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna imzayı attı
Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna imzayı attı

Spor Toto Süper Lig, İbrahim Yazıcı, Tamer Tuna, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna imzayı attı - Son Dakika Spor


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