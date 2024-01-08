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Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Mersin İdman Yurdu maçı için hazırlıklarına başladı. İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik çalışmalar yaparak antrenmanı tamamladı. Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarına başladı
08.01.2024 - 13:02,
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Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarına başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas, destek ve sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, çift kale maçla birlikte antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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