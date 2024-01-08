Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarına başladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas, destek ve sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, çift kale maçla birlikte antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA
Son Dakika › Spor › Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika