Salon: Pabellon Principe Felipe
Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Edgard Ceccarelli (Fransa), Emmouil Tsolakos (Yunanistan)
Casademont Zaragoza: Slaughter 9, Haynes 18, Bango 11, Yusta 8, Mensia 15, Dubljevic 18, Gonzalez 7, Langarita 2, Rodriguez 9, Spissu, Sulejmanovic 9
Bursaspor İnfo Yatırım: Brown 13, Grantham 16, Sarper David Mutaf 14, Gavrilovic 5, Pipes 3, Ömer Utku Al, Berkay Candan 5, Michineau 22, Sharma 6, Nusret Yıldırım
1. Periyot: 26-25
Devre: 52-38
3. Periyot: 80-57
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu ilk haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, İspanya deplasmanında Casademont Zaragoza'ya 106-84 yenildi.
Son Dakika › Spor › Bursaspor, Zaragoza'ya Yenildi - Son Dakika
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