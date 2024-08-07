Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kg yarı final maçında Filipinler'den Aira Villagas'ı yenerek finale yükseldi.
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar 50 kg yarı final maçında Filipinler'den Aira Villagas ile karşılaştı. Rakibini 5-0 yenen Buse, adını finale yazdırdı.
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