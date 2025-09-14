Büşra Işıldar Dünya İkincisi - Son Dakika
14.09.2025 18:50
Büşra Işıldar, Dünya Boks Şampiyonası'nda 75 kilo finalinde gümüş madalya kazandı.

MİLLİ boksör Büşra Işıldar, Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 75 kilo finalinde İrlandalı boksör Aoife O'Rourke'ye 5-0 yenilerek, dünya ikincisi oldu.

Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere'nin Liverpool şehrinde devam ediyor. Kadınlar 75 kiloda milli sporcu Büşra Işıldar, şampiyonanın son gününde ringe çıktı. Büşra Işıldar, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşılaştı. Rakibine 5-0 yenilen milli boksör, dünya ikincisi olarak şampiyonayı tamamladı. Aoife O'Rourke ise ilk kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Büşra Işıldar, 2025 yılında düzenlenen dünya şampiyonalarında iki madalya kazandı. Mart ayında Sırbistan'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda final oynayıp, gümüş madalya kazanan Büşra, İngiltere'de de gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: DHA

18:42
