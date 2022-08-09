Kadınlar atletizm dünyasının önemli isimlerinden olimpiyat ve dünya şampiyonu Büyük Britanyalı Jessica Ennis-Hill'in 2016 yılında aldığı emeklilik kararına kadar antrenörlüğünü üstlenen Minichiello, İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından 2012 yılının en iyi antrenörü seçilmişti.

Açıklamada, adlarının açıklanmasını istemeyen birçok sporcunun ifadelerine ve kanıtlara dayanarak, Minichiello'ya "güven istismarı ve cinsel taciz" gerekçeleriyle söz konusu cezanın verildiği vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › İngiliz antrenöre, taciz nedeniyle spordan ömür boyu men cezası verildi - Son Dakika

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