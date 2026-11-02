Büyük Toramanspor, Kayseri Yolspor'u 4-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
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Büyük Toramanspor, Kayseri Yolspor'u 4-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı

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Büyük Toramanspor, Kayseri Yolspor\'u 4-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı
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Kayseri Süper Amatör Küme'nin 2. haftasında oynadığı ilk maçta Büyük Toramanspor, Kayseri Yolspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla Büyük Toramanspor, ligdeki ilk galibiyetini almış oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Büyük Toramanspor, ligin 2. haftasında oynadığı ilk maçında Kayseri Yolspor'u 4-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Gülşen Urgun, Harun Soyeşik, Alihan Kaçan

Kayseri Yolspor: Osman Demirtaş, Ramazan Kaan Sarpkaya, Samet Uçar, Naci Ceyhan, Mustafa Erdoğan, Muhammed Korkmaz (Mehmet Gençoğlu dk. 89), Süleyman Yasa, Erhan Vurdem, Cengiz Eşme (Selami Güneş dk. 69), Ali Avcı, Fatih Emre Taş (Tolga Korkmaz dk. 89)

Büyük Toramanspor: Ali Özkan, Cüneyt Turgut, Resul Ekrem Turhan (Ali Taşbaş dk. 85), Hakan Albayrak (M. Yasin Turgutalp dk. 58), Selim Başev (Serhat Pakır dk. 85), Ahmet Özdemir, Onur Sönmez, Onur Bağcı (Burak Arslan dk. 58), Mehmet Kütük, Seyit Pakır (Bulut Akbaş dk. 7), Tolga Yıldız

Goller: Fatih Emre Taş (dk. 58) (Kayseri Yolspor), Bulut Akbaş (dk. 20), Onur Bağcı (dk. 32), Burak Arslan (dk. 62), Tolga Yıldız (dk.90+4) (Büyük Toramanspor)

Kaynak: İHA
KayseriSporSon Dakika

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