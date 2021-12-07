Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda Muammer Şahin bronz madalya kazandı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bugün başlayan Büyükler Dünya Halter Şampiyonasında 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 51 ülkeden 393 sporcunun katıldığı organizasyonda 55 kiloda A Grubunda 9 sporcu madalya için mücadele etti.

Milli sporcu Muammer Şahin koparmada ilk hakkında 110, ikinci hakkında 113 ve son hakkında 116 kiloda başarılı kaldırışlar yaparak madalyaya uzandı. Milli sporcu silkmede ise 127 kilo toplamda da 243 kiloluk derece elde etti.

Şampiyonada yarın, kadınlar 45 kiloda Şaziye Erdoğan podyuma çıkacak.