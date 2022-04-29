Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci kez play-off'tan Süper Lig'e çıkma hesapları - Son Dakika
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci kez play-off'tan Süper Lig'e çıkma hesapları

29.04.2022 12:07
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci kez play-off'tan Süper Lig'e çıkma hesapları

Tarihinde iki kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig'de normal sezonda kalan 4 maçını da kazanarak 2017-2018 sezonunda olduğu gibi yeniden play-off'tan Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Tarihinde iki kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig'de normal sezonda kalan 4 maçını da kazanarak 2017-2018 sezonunda olduğu gibi yeniden play-off'tan Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonunu 5. sırada tamamlayan mavi-beyazlı ekip, play-off finalinde penaltı atışlarıyla Gazişehir Gaziantep'e üstünlük kurarak Erzurum kentinin 17 yıllık Süper Lig hasretine son verdi.

Süper Lig'de tutunamayan ve 2018-2019 sezonu sonunda yeniden 1. Lig'e düşen Erzurum temsilcisi, 2019-2020'de ligi ikinci sırada tamamlayıp yeniden Süper Lig'e çıktı. Bir kez daha tutunamadığı ligden düşen mavi-beyazlı ekip, Süper Lig'e dönmenin hesaplarını yapıyor.

Play-off'tan Süper Lig'e çıkma hesapları yapılıyor

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda 54 puanlı İstanbulspor'u yenerek bu takımla aynı puana ulaşan ve 5. sırada kendisine yer bulan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kalan maçlarını da kazanıp play-off oynamayı ve ikinci kez play-off'tan Süper Lig'e çıkmayı amaçlıyor.

Kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Ahmet Dal, AA muhabirine, takımın küme düşmesinin ardından kadroda yapılanmaya gittiklerini söyledi.

Ligin ilk bölümünde iyi mücadele ettiklerini belirten Dal, "Ligin ortalarına kadar hedefimiz doğrultusunda iyi mücadele verdik. Sonrasında istemediğimiz puan kayıpları yaşadık ve şimdi play-off hattındayız." diye konuştu.

Dal, Süper Lig'e çıkma potansiyellerinin olduğunu kaydederek, "Arzu ediyoruz ki buradan Süper Lig'e çıkalım. Bunu yapacak potansiyele ve tecrübeye sahibiz. İki defa Süper Lig'e çıkmış bir takımımız var, futbolcularda da hırs var. Sezon içinde bir takım sıkıntılar yaşadık ama en son İstanbulspor maçını kazanarak play-off'taki yerimizi sağlamlaştırdık. İnşallah yine bu hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Taraftarımız da Süper Lig'e çıkmak için sabırsızlanıyor"

Hafta sonu Kocaelispor'u ağırlayacaklarını anımsatan Dal, şöyle konuştu:

"Kalan maçlarımızı en güzel şekilde tamamlayıp kendimizi play-off'a atmak istiyoruz. Futbolla yatıp kalkan bir şehir burası ve taraftarımız da Süper Lig'e çıkmak için sabırsızlanıyor. Hem evimizde hem de deplasmanda oynayacağımız maçları en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Eğer olağanüstü bir durum olmazsa play-off hattındayız. Takımımız yüksek maliyetle kurulmamasına rağmen hep hedefte olan bir takım olduk."

Dal, taraftarların kalan maçlarda da takıma gerekli desteği vermesini istedi.

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Kaynak: AA

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