Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Sporcuları İl Birinciliği Turnuvasından 8 Madalya İle Döndü

3-4 Şubat 2024 tarihlerinde Menteşe'de gerçekleştirilen "U-19 Gençler Kadın/Erkek Takım/Ferdi İl Birinciliği müsabakasında Büyükşehir Belediyesi Masa tenisi sporcuları 3 takım 9 sporcu ile katıldığı turnuvadan 8 madalya ile döndü. 16 Spor kulübünün 48 sporcu ile katıldığı turnuvada Büyükşehir Belediyesi sporcuları Erkek takım derecelerinde; Metehan Zabir, Yiğit Fikret Zabir ve Ufuk Çiftçi'den oluşan A takımı ile İl Birincisi olarak altın, Can Kızılkaya, Mehmet Erdem Demirtaş ve Rüzgar Alp Yalçınkaya'dan oluşan B Takımı ile İl İkincisi olarak gümüş, Çınar Yüce, Tuna Görmek ve Nihat Emir Bozyer'den oluşan C Takımı ile İl Üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
Büyükşehir Belediyesi kadın takım derecelerinde de Aybige Feride Üstündağ, Eylül Demirtaş, Ela Bennu Karaağıl ve Buğlem Gündüz' den oluşan kadın takımı İl İkincisi olarak gümüş madalya kazandı. Ferdi Erkek Derecelerinde ise Metehan Zabir İl Birincisi olarak altın, Ufuk Çiftçi İl İkincisi olarak gümüş, Can Kızılkaya İl Üçüncüsü olarak bronz, Mehmet Erdem Demirtaş İl Üçüncüsü olarak bronz, yine Ferdi Kadın Derecelerinde Aybige Feride Üstündağ İl İkincisi olarak gümüş madalya kazandı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün katıldıkları turnuvada büyük başarılara imza atan Büyükşehir Belediyesi Spor kulübü masa tenisi sporcularını ve Antrenörleri Hale Balım Üstündağ'ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. - MUĞLA
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UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
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