Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Güreş ve Karatede Madalya Başarısı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Güreş ve Karatede Madalya Başarısı

Bursa Büyükşehir Belediyespor\'dan Güreş ve Karatede Madalya Başarısı
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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, katıldıkları Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda imza attıkları başarılarla yeni madalyalar kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, katıldıkları Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda imza attıkları başarılarla yeni madalyalar kazandı.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, yer aldıkları son 2 organizasyonu da boş geçmedi. Kocaeli'de gerçekleştirilen Büyükler Uluslararası Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Güreş Turnuvası'nda 2 bronz madalya kazanan Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Manisa'da gerçekleştirilen Şehit Eren Bülbül Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası'nda da sporcularının başarılı performansıyla üçüncü oldu.

Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen ve 24 ülkeden 433 sporcunun yer aldığı güreş turnuvasında, Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Emrah Ormanoğlu serbest stil 61 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Aynı turnuvada mücadele eden Okan Tahtacı da serbest stil 79 kiloda üçüncü olmayı başardı. Turnuvada ayrıca A milli mayoyu giyerek ülkemizi temsil eden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Barış Ünsal, Bayram İlhan, Fazlı Eryılmaz, Ramazan Sarı, Said Rıza, Mustafa Sesiz ve Emirhan Kılıç da gösterdikleri performanslarla alkış aldı.

Manisa'da gerçekleştirilen karate şampiyonasında ise Hakan Çelik, Ömer Faruk Bayrak, Umut Eren Gündoğ, Faruk Zeytinci, Batuhan Şahin, M. H. Onur Yazıcı ve İsa Emir Balcı'dan oluşan takımla yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye üçüncüsü olmayı başararak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Güreş ve Karatede Madalya Başarısı - Son Dakika

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