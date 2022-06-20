Azerbaycan tarihinde 17 kez birincilik elde ederek kırılması zor bir rekora imza atan Asadov, ödülünü Azerbaycanlı yetkililerin elinden aldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 60 sporcunun katıldığı turnuvada yarışan Asadov, organizasyonun ilk gününü 40 kilometre zamana karşı yarışta birinci tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Bisiklet takımı sporcusu Asadov'dan Azerbaycan'da çifte başarı - Son Dakika

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