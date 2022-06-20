Bisiklet takımı sporcusu Asadov'dan Azerbaycan'da çifte başarı - Son Dakika
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Bisiklet takımı sporcusu Asadov'dan Azerbaycan'da çifte başarı

20.06.2022 15:00
Bisiklet takımı sporcusu Asadov'dan Azerbaycan'da çifte başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet takımı sporcusu Elçin Asadov, Azerbaycan Ulusal Bisiklet Şampiyonası'nda tarihi başarıya imza attı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet takımı sporcusu Elçin Asadov, Azerbaycan Ulusal Bisiklet Şampiyonası'nda tarihi başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 60 sporcunun katıldığı turnuvada yarışan Asadov, organizasyonun ilk gününü 40 kilometre zamana karşı yarışta birinci tamamladı.

Asadov, çekişmeli geçen şampiyonanın ikinci gününde ise 150 kilometrelik yol yarışını birinci tamamlayarak, çifte şampiyonluk elde etti.

Azerbaycan tarihinde 17 kez birincilik elde ederek kırılması zor bir rekora imza atan Asadov, ödülünü Azerbaycanlı yetkililerin elinden aldı.

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bisiklet takımı sporcusu Asadov'dan Azerbaycan'da çifte başarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bisiklet takımı sporcusu Asadov'dan Azerbaycan'da çifte başarı - Son Dakika
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