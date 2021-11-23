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Buz hokeyinde dadaş rüzgarı - Son Dakika

Buz hokeyinde dadaş rüzgarı

23.11.2021 09:55
Buz hokeyinde dadaş rüzgarı

Antrenör Yakup Arslan yönetimindeki Erzurum Büyükşehir Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, Süper Ligde 4'te 4 yaparak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.

Antrenör Yakup Arslan yönetimindeki Erzurum Büyükşehir Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, Süper Ligde 4'te 4 yaparak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Narman'ın Perileri ise Kadınlar Liginde 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda bu hafta bir galibiyet bir de yenilgi aldı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 2021-2022 sezonu Erkekler Süper Lig ve Kadınlar 1. Lig Maçları tüm hızıyla sürüyor. Süper Ligde Erzurum'u temsil eden Antrenör Yakup Arslan yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Buz Hokeyi takımı, hafta sonunda iki önemli maça çıktı. Erzurum ekibi deplasmanda ilk gün Buz Adam SK karşısında şov yaparak buz pistinden 9-5 galip ayrıldı. Dadaşların buz hokeyindeki başarılı temsilcisi ikinci gün müsabakasında ise İstanbul BB'yi 5-1 mağlup etti. Antrenör Yakup Arslan yönetimindeki BŞB Gençlik Spor Kulübü, bu skorların ardından 4'te 4 yaparak namağlup şampiyonluk iddiasını devam ettirdi.

Branş Sorumlusu Mustafa Aygün ve Antrenör Yakup Arslan yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, bu hafta Cumartesi günü saat 15: 30'da Buz Beykoz SK ile 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda karşılaşacak. Dadaşların temsilcisi maçta namağlup unvanını korumaya çalışacak. Mavi-beyazlıların Antrenörü Yakup Arslan, şimdiden tüm sporseverleri maça davet etti. Arslan, "Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen'e, Genel Sekreterimiz Zafer Aynalı'ya, Kulüp başkanımız Hasan Şahin'e, Branş Sorumlumuz Mustafa Aygün ile Spor A.Ş. Genel Müdürümüz Ahmet Dal'a destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Buz Hokeyi Kadınlar Ligindeki başarılı temsilcimiz Narmanspor ise geçtiğimiz Cuma günü Buz Korsanları'nı 5-2 mağlup ederken, İstanbul BB'ye 5-2 mağlup aldı. Antrenörler A. Kerim Çintimar ve Şamil Koç yönetimindeki Buzun Perileri, özellikle Antrenör A.Kerim Çintimar'ın Pazar günü maç saatlerinde annesini kaybetmesi nedeniyle büyük bir konsantrasyon bozukluğu yaşadı. Bu moral bozukluğu ile Erzurum ekibi, İstanbul temsilcisine yenildi. - ERZURUM

Buz hokeyinde dadaş rüzgarı
Buz hokeyinde dadaş rüzgarı

Büyükşehir Belediyesi, Yakup Arslan, Buz Hokeyi, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Buz hokeyinde dadaş rüzgarı - Son Dakika Spor


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