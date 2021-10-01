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"Buzun perileri" elemeleri geçip, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor - Son Dakika

"Buzun perileri" elemeleri geçip, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor

01.10.2021 12:21

Erzurum'da çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Polonya'daki ön eleme müsabakaları ve daha sonra yapılacak elemelerde başarılı olarak 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Erzurum'da çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Polonya'daki ön eleme müsabakaları ve daha sonra yapılacak elemelerde başarılı olarak 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Ay-yıldızlı sporcular, Yakutiye Spor Salonu'nda organizasyonun hazırlıkları kapsamında kamp yapıyor.

Günde 5 saatlik çift antrenman yaparak elemelere hazırlanan milli takım, 7-10 Ekim'de ev sahibi Polonya'nın yanı sıra Hollanda ve Meksika gibi ülkelerle maç yaparak eleme heyecanını yaşayacak.

Başantrenör Yücel Çıtak, yardımcı antrenörler Yakup Arslan, Olcay Lökbaş ve Özkan Dereli yönetiminde çalışmalarını sürdüren milli takımda hedef, ilk olarak ön elemelerde birinci olup, daha sonra bir üst seviyedeki elemelerde başarılı olarak 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmak.

Milli takım başantrenörü Çıtak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak İstanbul'da çalıştıklarını daha sonra ikinci kamplarını yapmak için Erzurum'a geldiklerini söyledi.

Ön eleme hazırlıklarının iyi gittiğini belirten Çıtak, "İstanbul'da 30 kişiydik ve onların arasından 24 kişilik sporcu arkadaşımızı Erzurum'a davet ettik. Buradan da 20 kişi olarak olimpiyat ön elemeleri için Polonya'ya gideceğiz." dedi.

Çıtak, genç bir takıma sahip olduklarını ifade ederek, "Mart ayında büyük kadınlar, ocakta da 18 yaş altı kadın milli takımımız Dünya Şampiyonası'na katılacak. Olimpiyat elemeleri için hazırlık açısından genç bir takımımız var. Teknik olarak da sezon başında kendi kulüplerindeki antrenmanlarının yeni başladığı bir dönem. Dolayısıyla günlük 5 saatlik çalışmayla devam ediyoruz." diye konuştu.

Olimpiyat ön elemelerinde güçlü rakiplerle karşılayacaklarını dile getiren Çıtak, şöyle devam etti:

"Biz olimpiyat elemesinde Dünya Şampiyonası'nda oynadığımız ülkelerle karşılaşmayacağız. Bizden iki grup üstte oynayan Hollanda ve Polonya ile karşılaşacağız. Dünya Şampiyonası'nda gurubumuzdaki Meksika ile karşılaşacağız. Hollanda ve Polonya fiziksel ve tecrübe olarak bizden daha güçlüler. Olimpiyat elemesinin en önemli katkısı Dünya Şampiyonası için antrenman ve deneyim olacak. Aynı zamanda bizden daha deneyimli iki ülkeyle karşılaşmak bizim için önemli bir tecrübe olacak."

"Kendi sistemimizi uygulayarak gerekeni yapacağız"

Çıtak, bu müsabakaların ülkelerin seviye belirlemesinde önemli rolü olacağını anlatarak, "Mücadele edeceğiz ve kendi sistemimizi uygulayarak gerekeni yapacağız. Dünya Şampiyonası'nda yapmak istediğimiz her şeyi bu olimpiyat elemesinde değerlendireceğiz. Üst klasman açısından önemli bir deneyim olacak." ifadelerini kullandı.

Milli takım sporcusu Ayşe Koçak da 9 yıldır buz hokeyi oynadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şu an olimpiyat elemeleri için hazırlık yapıyoruz. Yoğun tempo ile tüm yüreğimizi, gayretimizi ortaya koyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz kendimizi ve rakiplerimizi bilerek kendi seviyemizde düzgün iş çıkarmak istiyoruz. Hedefimiz uçup kaçmak değil, şu anki imkanlarımızla en iyisini başarmak. Meksika daha önce yendiğimiz bir takım. Hollanda ve Polonya üst klasmanda olan ülkeler ama maç yapmadan kazanılmıyor ve kaybedilmiyor. O yüzden elimizden geleni yapacağız."

Kış Olimpiyatları, Polonya, Milli, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Buzun perileri' elemeleri geçip, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: "Buzun perileri" elemeleri geçip, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor - Son Dakika
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