Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

30.08.2022 19:39
Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ç. Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Ç. Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Ç. Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda 3 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Günü çift antrenmanla tamamlayan yeşil-mavililer maçın hazırlıkları için, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Günün ilk antrenmanı kuvvet çalışması yaparak tamamladı. Günün ikinci antrenmanında ise ısınma hareketleri ile başlayarak taktik çalışması ve çift kale maç ile son buldu. - RİZE

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Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Rizespor, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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