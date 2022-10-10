Çağdaş Atan: "Çok farklı hayaller kurabileceğimiz bir maçtı" - Son Dakika
Üye Girişi

Çağdaş Atan: "Çok farklı hayaller kurabileceğimiz bir maçtı"

10.10.2022 00:58
Çağdaş Atan: "Çok farklı hayaller kurabileceğimiz bir maçtı"

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, farklı skor alabilecekleri bir maçtan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, farklı skor alabilecekleri bir maçtan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor deplasmanda karşı karşıya geldiği Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarıda iyi mücadele ettiklerini söyleyen Atan, "Çok üzgünüz. İlk yarıda rakibe bir şut şansı bile vermedik. Çok iyi oynadık. Devre arasında oyuncularımıza, ikinci yarıda ikinci ve üçüncü golü aramamız gerektiğini konuştuk. Ancak ikinci yarının başında golü yedik. Bu gol bize hiç yakışmadı. Ümraniyespor'u da ateşledi. Tekrar oyun üstünlüğünü ele aldık. Çok farklı hayaller kurabileceğimiz bir maçtı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Kontrolümüz altında olan bir oyundu. Oynama alışkanlığına sahip bir metot hocası vardı karşımızda. Umarım Recep Uçar'a da gerekli sabır gösterilir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor)
Kaynak: İHA

Kayserispor, Çağdaş Atan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağdaş Atan: 'Çok farklı hayaller kurabileceğimiz bir maçtı' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:12 Zelenski: Rusya, İran yapımı İHA'larla saldırılar düzenlendi
08:01 Birbirini silen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın ayrılık kararı aldığı iddia edildi
07:58 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için TOKİ'ye başvuru zamanı! İşte ayrıntılar...
07:36 3 kişinin can verdiği facianın vahameti gün ağarınca gözüktü! Kadıköy'de patlama yaşanan binanın son hali görüntülendi
07:29 Bugün toplanacak Kabine'de gündem yoğun! Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği, EYT, sözleşmeli personel ana gündem başlıkları...
04:27 Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım
00:43 Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı
00:11 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
23:29 Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 08:39:22. #1.13#
SON DAKİKA: Çağdaş Atan: "Çok farklı hayaller kurabileceğimiz bir maçtı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement