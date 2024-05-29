Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

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Fenerbahçe'nin milli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, sakatlığından dolayı A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer almayacağı ifade edildi. - İSTANBUL