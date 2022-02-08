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Caitlyn Jenner, kadın sürücülerin yarıştığı W Serisi'nde takım sahibi olacak - Son Dakika

Caitlyn Jenner, kadın sürücülerin yarıştığı W Serisi'nde takım sahibi olacak

08.02.2022 19:25
Caitlyn Jenner, kadın sürücülerin yarıştığı W Serisi'nde takım sahibi olacak

Eski sporcu ve reality show yıldızı Caitlyn Jenner'ın kurduğu takım, kadın pilotların mücadele ettiği "W Serisi" isimli otomobil sporları şampiyonasında yarışacak.

Eski sporcu ve reality show yıldızı Caitlyn Jenner'ın kurduğu takım, kadın pilotların mücadele ettiği "W Serisi" isimli otomobil sporları şampiyonasında yarışacak.

W Serisi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında başlayacak 2022 sezonunda yerini alacak Jenner takımının kadrosu sonra duyurulacak.

1976 Montreal Olimpiyatları'nda dekatlonda altın madalya kazanan ve 1980'lerde ülkesi ABD'deki otomobil sporları organizasyonu IMSA GT Şampiyonası'nda yarışan 72 yaşındaki Jenner, 2015'te cinsiyet değiştirmişti.

Otomobil sporlarında erkek egemenliğine son vermek amacıyla ilk kez 2019'da düzenlenen W Serisi, 2022'de 8 ayaktan oluşacak.

Tüm yarışlar, Formula 1 Grand Prix'lerinin hafta sonu etkinlikleri kapsamında yapılacak.

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Otomobil, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Caitlyn Jenner, kadın sürücülerin yarıştığı W Serisi'nde takım sahibi olacak - Son Dakika Spor


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