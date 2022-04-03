Çameli Belediyespor'dan maçın hakemine büyük öfke - Son Dakika
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Çameli Belediyespor'dan maçın hakemine büyük öfke

03.04.2022 10:07
Çameli Belediyespor'dan maçın hakemine büyük öfke

DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediyespor Teknik Direktörü Musa İvgin, kaybettikleri Babadağspor maçının hakemine, "Hakem vermediği kararlar ve çalmadığı düdüklerle maçı mahvetti" diyerek tepki gösterdi.

DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediyespor Teknik Direktörü Musa İvgin, kaybettikleri Babadağspor maçının hakemine, "Hakem vermediği kararlar ve çalmadığı düdüklerle maçı mahvetti" diyerek tepki gösterdi.

Denizli 1. Amatör Küme E Grup takımlarından Çameli Belediyespor, Servergazi Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibi Babadağspor'a 7 – 1 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takım da karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.

Zor bir maçı geride bıraktıklarını ifade eden Çameli Belediyespor Teknik Direktörü Musa İvgin, "Oyuncularımın şu anki yakaladıkları hem bireysel hem takımla ilgili performansları bize, geleceğe umutlu bakmamızı sağlıyor. Oyuncularımızın da fiziksel anlamda daha iyi seviyeye gelmesi için çabalıyoruz. Her hafta heyecanı, temposu ve seyir zevki yüksek maçlar oynuyoruz. Bir sürü orta yaptık, bir sürü pozisyon yakaladık. Baskı kurduğumuz anda özellikle ikinci yarı oyuncu değişikliği olsun, taktik değişikliği olsun çok iyi işledi. Ama maalesef son pasları bir türlü değerlendiremedik. Eğer yeniyorsak hep beraber yeniyoruz, yeniliyorsak da hep beraber yeniliyoruz. Burada herkesin hatası var mutlaka, bizlerin de herkesin hatası vardır" diye konuştu.

"Hakem maçı mahvetti"

Hakemlerin davranışları eleştiren İvgin, "Kardeşlerimizin emeğini kimsenin çalmaya hakkı yok; hele ki adil yönetim beklediğimiz hakemlerin hiç yok. Kimseye de bir şey demem ama bugün yapılanlar çok ayıptı. Hakem bana bile bile kırmızı kart gösterdi. Maçı tel örgüler arkasından izledim. Biz yenilebiliriz, maç 5 -0 olmuş, sen 20 kişinin arasından ofsayttı nasıl görebiliyorsun? O kadar faulleri görmüyorsunuz, 20 kişinin arasından ofsayttı görüyor ve ofsayttı veriyor. Benim kızdığım o. Bir de davranışları. Ne bir hakemin yaptığı hatayla puan aldık, nede başka bir şey ama hakem hatalarıyla biz çok puanlar kaybettik" - DENİZLİ

Çameli Belediyespor'dan maçın hakemine büyük öfke
Çameli Belediyespor'dan maçın hakemine büyük öfke
Çameli Belediyespor'dan maçın hakemine büyük öfke

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Servergazi, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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