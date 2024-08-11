Can Öncü Portekiz'deki yarışta 10. sırada tamamladı

Spor

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz etabında ikinci yarışı 10. sırada tamamladı.

Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenen yarışa 4. sıradan başlayan Kawasaki Puccetti takımı sürücüsü Can, damalı bayrağı 7. sırada geçti.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan diğer Türk sporcu Bahattin Sofuoğlu (MV Agusta) ise dün yaptığı kaza sonrası tedbir amaçlı yarışlara katılmama kararı vermişti.

Portekiz'deki ikinci yarışı, Barni Spark takımından Yari Montella birinci, vatandaşı Pata Yamaha Ten Kate ekibinden Stefano Manzi, ikinci bitirdi. Yamaha Ten Kate takımından Fransız pilot Valentin Debise ise üçüncü oldu.

Genel klasmanda Aruba Ducati takımının İspanyol pilotu Adrian Huertas, 260 puanla liderliğini Yari Montella'nın 20 puan önünde sürdürdü.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağı 6-8 Eylül'de Fransa'da koşulacak.