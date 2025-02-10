Canberk Yurdakul Erokspor'a Kiralandı

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Çaykur Rizespor, kalecisi Canberk Yurdakul'un Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiralandığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel kalecimiz Canberk Yurdakul'un sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Yeni mücadelesinde Canberk'e sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.