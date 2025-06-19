Süper Lig ekibi Eyüpspor'da teknik direktör koltuğuna Selçuk Şahin getirilirken yeni sezon planlamalarına da hız verildi.
Eflatun-sarılı kulüp, Caner Erkin'le yolları ayırma kararı aldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 36 yaşındaki sol beke yeni sözleşme teklif edilmedi. Deneyimli oyuncunun kariyerini hangi takım sürdüreceği merak konusu.
Caner Erkin Eyüpspor'da bu sezon toplamda Süper Lig'de 26 maçta forma şansı bulurken söz konusu karşılaşmalarda 5 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Caner Erkin'e büyük şok - Son Dakika
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