Canikli özel sporcular zaferle yurda döndü - Son Dakika
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Canikli özel sporcular zaferle yurda döndü

27.06.2022 14:48
Canikli özel sporcular zaferle yurda döndü

Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda büyük başarı elde eden Canikli sporcular yurda döndü.

Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda büyük başarı elde eden Canikli sporcular yurda döndü.

Çekya'da düzenlenen Dünya Down Sendromlular Atletizm, Masa Tenisi ve Tenis Şampiyonası'nda madalya rekoru kıran Canik Belediyespor Kulübü milli sporcuları Ali Topaloğu ve Salihcan Öztankal yurda döndü. Şampiyonadan zaferle dönen milli sporcular Samsun'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

Nymburk şehrinde düzenlenen Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda atletizm dalında Türkiye'yi temsil eden Canik Belediyespor Kulübü milli sporcularından Ali Topaloğu iki altın, bir gümüş ve iki bronz madalya kazanırken masa tenisi branşında mücadele veren Salihcan Öztankal ise toplamda üç adet bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkan Sandıkçı tebrik etti

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılardan dolayı milli sporcuları kutladı. Başkan Sandıkçı, "Çekya'da düzenlenen dünya şampiyonasında elde ettikleri başarılarla hepimizi gururlandıran milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. İlçemizin yetiştirdiği böylesine başarılı sporcularımızı dünya sahnesinde görmek göğsümüzü kabartıyor. Sporcularımızın başarılarına katkıda bulunan ailelerine, hocalarına ve emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarıyla tarih yazan milli sporcular Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Canik Belediyespor Kulübü Başkanı Sedat Zehir ve Canik Belediyesi Spor Koordinatörü Murat Suiçmez tarafından Samsun Çarşamba Havalimanı'nda karşılandı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Canik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canikli özel sporcular zaferle yurda döndü - Son Dakika

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