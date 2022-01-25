Canlı yayında ekibini fırçalayan Fatih Altaylı'dan Burak Elmas'a özür

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Yayının hemen başında Altaylı'nın Burak Elmas'tan özür dilemesi ise dikkat çekti.

"AYIP ETTİKLERİNİN HERHALDE FARKINDA DEĞİLLER"

Fatih Altaylı yayın tanıtımının sarı-lacivertli renklerle yapılması üzerine, "Tanıtım ekibi beni sinir etmek için sarı-lacivert tanıtımlar yapıyor benimle ilgili. Bu gün de aynı şeyi yapmışlar ancak Galatasaray Başkanı'na ayıp ettiklerinin herhalde farkında değiller. Ben onlar adına sizden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.