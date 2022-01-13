Çapa: "İkinci devreye iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Teknik Direktör Fuat Çapa, takımın Antalya kampını ve hafta sonu yapacakları Balıkesirspor maçını değerlendirdi. İlk olarak Antalya kampına değinen Fuat Çapa, "Son oynadığımız kupa karşılaşmasından sonra oyuncularımıza izin verdik. 03 Ocak tarihinde Antalya'da toplandık. Şuan itibariyle gayet kampımız olumlu şekilde geçiyor. İlk devre yaşamış olduğumuz bazı sıkıntılar vardı. İçeride oynamış olduğumuz Tuzlaspor karşılaşması ve son oynadığımız Ziraat Türkiye Kupası maçında da bunu ifade etmiştim. İlk devre bazı oyuncularımızın hazırlık dönemini tam anlamıyla geçirmemeleri, üst üste maç oynamaları onlarda belirli bir fiziki ve mental yorgunluk oluşmuştu. O oyuncularımızı kupa maçına dahil etmedik. Şu anda da böyle bir şey yaptığımız için ne kadar doğru bir şey yaptığımızı çok net görüyoruz. Tomane'nin ve Fofana'nın toparlanmış bir şekilde Antalya'ya gelmesi bizim adımıza olumlu oldu" dedi.

"Sheldon Bateau'yu hafta sonu kadroya alacağız"

Pazar günü deplasmanda yapacakları Balıkesirspor karşılaşmasıyla ilgili konuşan Çapa, "Pazar günü oynayacağımız karşılaşmada kırmızı kart cezalısı Ali Ülgen dışında eksik oyuncumuz olmayacak. Onun dışında elimizde mevcut olan oyuncuların göstermiş oldukları performansa göre kadroyu ve ilk 11'i belirleyeceğiz. Aramıza yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Onları süreçten dolayı tam anlamıyla görme şansımız olmadı. Çünkü kendi takımlarından izin almaları gerekiyordu. Bizim de yabancı kontenjanından dolayı bazı şeyleri çözmemiz gerekiyordu. Aramızda olan arkadaşlarımız var. Bunlardan sadece Sheldon Bateau'yu hafta sonu kadroya alacağız. Diğer arkadaşlarımızı bu hafta kadroya alma şansımız yok. İnşallah onlar da önümüzdeki haftalardan itibaren değerlendirebileceğiz. İkinci devreye iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. En azından bir önceki Antalya kampından sonraki çıkışımızı tekrar yakalayabilirsek ikinci devreye de iyi bir şekilde başlamış olacağız" diye konuştu.

"Maç maç bakacağız"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Fuat Çapa, "Bu süreç içerisinde yönetimimiz yapmış olduğu ve yapacağı çalışmalar var. Bu çalışmalar neticesinde neler olacak hep birlikte göreceğiz. Çünkü bu kolay bir süreç değil. Sabırlı olmamız gerekiyor. Kadromuz ne olursa olsun biz o kadroya inanıyoruz. Çünkü ilk devre elimizde olan bir iskelet kadro var. O kadroya güvenerek ve inanarak yeni gelen arkadaşlarımızı da araya katıp güzel bir ikinci devre ve güzel bir şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz. İnşallah mutlu bir şekilde sona ulaşırız. Ama burada sezon sonu şöyle olacak, böyle olacak gibi söylemlerin doğru olacağını düşünmüyorum. Olaylara maç maç bakacağız. Önce Balıkesirspor'u geçeceğiz. Sonra Kocaelispor karşılaşmasını iyi bir şekilde tamamlayıp, maç maç odaklanacağız. Beklentileri zaten biliyoruz. Biz de bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN