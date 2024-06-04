Carlos Alcaraz, Tsitsipas\'ı yenerek yarı finale yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, 9 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final maçında, Alcaraz ile 2021 finalisti Tsitsipas karşı karşıya geldi.
2 saat 15 dakika süren mücadeleyi 3-0 (6-3, 7-6, 6-4) kazanan Alcaraz, yarı finalde 2 numaralı seribaşı Jannik Sinner'in rakibi oldu.
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