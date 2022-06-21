Carlos Tevez, Rosario Central'i çalıştıracak

Arjantin Milli Takımı formasını 76 kez giyen Tevez, kulüp kariyerinde ise Boca Juniors , Corinthians, West Ham United , Manchester United , Manchester City, Juventus ve Şanghay Shenhua'da oynadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 38 yaşındaki Tevez ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

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Kaynak: AA

Carlos Tevez, Arjantin, Futbol, Spor, Son Dakika

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