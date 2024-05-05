Spor

- Çayelispor Başkanı Engin Sofu: "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık"

RİZE - Çayelispor Başkanı Engin Sofu, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 24. hafta maçında Çayelispor sahasında Serhat Ardahanspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi ve TFF 3. Lig'e yükseldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çayelispor'un başkanı Engin Sofu, "Öncelikle çok mutluyum. Çayeli'ne hediye olsun. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Bütün herkes burada emek verdi. Allah bize nasip etti. Sıkıntılı bir süreçti. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum. Aşırı derecede mutluyum. Şampiyonluğun tadını çıkaracağız. Kafamda şu an hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.