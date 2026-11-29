Kars 36 Spor, sahasında ağırladığı Çayelispor'u son dakikalarda attığı gollerle 2-1 yenerek taraftarına büyük sevinç yaşattı. Yeşil-beyazlı ekip, mücadeleyi bırakmadan kazandığı galibiyetle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi ekiplerinden Kars 36 Spor ile Çayelispor, lig mücadelesinde karşılaştı. Kars'ta oynanan maçta her iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkarken, mücadele boyunca büyük bir çekişme yaşandı.

Karşılaşmanın son bölümleri heyecan dolu anlara sahne oldu. Mücadelede geriye düşen Kars 36 Spor, taraftarının desteğini arkasına alarak rakip kaledeki baskısını artırdı. Çayelispor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmada dakikalar 80'i gösterdiğinde kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Mehmet Akif, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi. Beraberlik golünün ardından baskısını sürdüren Kars temsilcisi, yalnızca 3 dakika sonra, 83. dakikada bir kez daha rakip fileleri havalandırarak 2-1 öne geçti.

Kars 36 Spor, kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyarak sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın özellikle son bölümünde sergilediği mücadeleci futboluyla öne çıkan Kars 36 Spor, aldığı kritik galibiyetle taraftarlarını sevindirdi. Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular ve taraftarlar, galibiyetin mutluluğunu paylaştı.

Kars 36 Spor, Çayelispor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki şampiyonluk mücadelesini sürdürdü.