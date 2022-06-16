Çayırova Belediyesi 2. Lig'de - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi 2. Lig'de

16.06.2022 18:19
Çayırova Belediyesi 2. Lig'de

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Bölgesel Ligi final gruplarında 3'te 3 yaparak Türkiye Basketbol 2. Ligine adını yazdırdı.

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Bölgesel Ligi final gruplarında 3'te 3 yaparak Türkiye Basketbol 2. Ligine adını yazdırdı.

Çayırova Belediyesi grubun ilk karşılaşmasında Ordu temsilcisi Ulubey Ohtamış takımı ile karşı karşıya geldi. Başa baş geçen mücadelede tabelalar 43-42'yi gösterirken, Çayırova Belediyesi rakibine 15 dakika boyunca sayı atma izni vermedi. Bu süreçte rakip potaya 35 sayı gönderen yeşil beyazlılar skoru 78-42'ye taşıyarak maçı koparttı. Son bölümünde karşılıklı sayılar olan mücadele, Çayırova temsilcisinin 84-47'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Çayırova Belediyesi grubun ikinci karşılaşmasında Kadıköy ile karşılaştı. Finallere kalan 8 takım içinde yaş ortalaması en genç takımlardan olan Kadıköy'e karşı ağırlığını koyan Çayırova temsilcisi, mücadeleyi 83-61 kazandı.

Grubun son maçı olan Karamürsel GSK müsabakası final niteliği taşırken, namağlup 2 takım 2. lig bileti için sahaya çıktı. Adrenalin seviyesi bir an bile düşmeyen karşılaşmada gülen taraf 82-73'lük skorla Çayırova Belediyesi oldu.

Balıkesir'de oynanan 2. Lige yükselme final gruplarındaki müsabakaların tamamlanmasıyla sona yaklaşıldı. Gruplarındaki tüm maçları kazanan Çayırova Belediyesi ve Kapaklı Belediyesi 2. Lige yükselmeyi garantileyerek şampiyonluk maçı oynamaya hak kazandı. 17 Nisan Cuma günü saat 14.30'da oynanacak karşılaşma, Türkiye Basketbol Bölgesel Ligi'nde sezonun şampiyonunu ve kupanın sahibini belirleyecek. - KOCAELİ

Çayırova Belediyesi 2. Lig'de
Çayırova Belediyesi 2. Lig'de
Çayırova Belediyesi 2. Lig'de

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Kaynak: İHA

basketbol, Türkiye, Kadıköy, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi 2. Lig'de - Son Dakika

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